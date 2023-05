Atelier musicuthérapie 18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-Chapteuil Atelier musicuthérapie 18, avenue Jules Romains, 6 mai 2023, Saint-Julien-Chapteuil. Atelier découverte musicothérapie avec Marion Viennot.

2023-05-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-06 11:30:00. .

18, avenue Jules Romains L’échappée

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Music therapy discovery workshop with Marion Viennot Taller de descubrimiento de la musicoterapia con Marion Viennot Entdeckungsworkshop Musiktherapie mit Marion Viennot Mise à jour le 2023-04-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Julien-Chapteuil Autres Lieu 18, avenue Jules Romains Adresse 18, avenue Jules Romains L'échappée Ville Saint-Julien-Chapteuil Departement Haute-Loire Lieu Ville 18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil

18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-chapteuil/

Atelier musicuthérapie 18, avenue Jules Romains 2023-05-06 was last modified: by Atelier musicuthérapie 18, avenue Jules Romains 18, avenue Jules Romains 6 mai 2023 18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil

Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire