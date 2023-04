Lectures critiques et philosophiques avec Antoine Chopot 18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-Chapteuil

Lectures critiques et philosophiques avec Antoine Chopot 18, avenue Jules Romains, 3 mai 2023, Saint-Julien-Chapteuil. Atelier lectures critiques et philosophiques avec Antoine Chopot:

« Comprendre les nouvelles pensées de l’écologie ».

2023-05-03 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-03 . .

18, avenue Jules Romains L’échappée

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Critical and philosophical reading workshop with Antoine Chopot:

« Understanding the new thoughts of ecology » Taller de lectura crítica y filosófica con Antoine Chopot:

« Comprender los nuevos pensamientos de la ecología » Workshop kritische und philosophische Lektüre mit Antoine Chopot:

« Die neuen Gedanken der Ökologie verstehen » Mise à jour le 2023-04-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Julien-Chapteuil Autres Lieu 18, avenue Jules Romains Adresse 18, avenue Jules Romains L'échappée Ville Saint-Julien-Chapteuil Departement Haute-Loire Lieu Ville 18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil

18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-chapteuil/

Lectures critiques et philosophiques avec Antoine Chopot 18, avenue Jules Romains 2023-05-03 was last modified: by Lectures critiques et philosophiques avec Antoine Chopot 18, avenue Jules Romains 18, avenue Jules Romains 3 mai 2023 18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil

Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire