Concert RAP Place des Joyeusetés, 3 juin 2023, Saint-Julien-Beychevelle.

Le Café association le Carrousel organise son show de rap.

Venez nombreux voir ce spectacle inédit de 2h.

Sur réservation par téléphone du lundi au vendredi entre 16h et 19h.

Attention : le nombre de places est limité.

Ouverture des portes dès 19h.

Buvette et sandwiches sur place..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Place des Joyeusetés Salle des fêtes de Beychevelle

Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Café association le Carrousel organizes its rap show.

Come and see this original show of 2 hours.

Reservation by phone from Monday to Friday between 4pm and 7pm.

Attention: the number of places is limited.

Doors open at 7pm.

Refreshments and sandwiches on site.

La asociación Café le Carrousel organiza su espectáculo de rap.

Venga a ver este espectáculo único de 2 horas.

Reserva por teléfono de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 h.

Atención: el número de plazas es limitado.

Apertura de puertas a las 19 h.

Refrescos y bocadillos in situ.

Das Café Association le Carrousel organisiert seine Rap-Show.

Kommen Sie zahlreich und sehen Sie sich diese neuartige zweistündige Show an.

Mit telefonischer Reservierung von Montag bis Freitag zwischen 16 und 19 Uhr.

Achtung: Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Die Türen werden ab 19 Uhr geöffnet.

Getränke und Sandwiches vor Ort.

