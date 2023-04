Spectacle de Danse et Pyrotechnie : Le Souffle d’Agni Jardin de la Cure, 2 juin 2023, Saint-Julien-Beychevelle.

Le souffle d’Agni est un spectacle de danse en extérieur avec effets pyrotechniques. C’est une expérience participative chorégraphique invitant les spectateurs à déambuler à travers le jardin de la Cure de St Julien Beychevelle pour y vivre et ressentir l’alliance entre le mouvement, le son et le feu en suivant les chemins poétiques tracés par les artistes dans les espaces qui les accueillent. Spectacle écrit conjointement par la cie MéliMél’ondes et la Cie Silex.

Spectacle proposé dans le cadre de la Saison Culturelle 2022-2023 « Presqu’île de Culture » de la CdC Médoc Cœur de Presqu’île via son organisateur l’association « La Manufacture Médocaine ».

Cocktail et dégustation de vin compris..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 . EUR.

Jardin de la Cure

Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Le souffle d’Agni is an outdoor dance show with pyrotechnic effects. It is a participative choreographic experience inviting the spectators to wander through the garden of the Cure of St Julien Beychevelle to live and feel the alliance between movement, sound and fire by following the poetic paths traced by the artists in the spaces that welcome them. Show written jointly by the company MéliMél’ondes and the company Silex.

Show proposed within the framework of the Cultural Season 2022-2023 « Presqu’île de Culture » of the CdC Médoc C?ur de Presqu’île via its organizer the association « La Manufacture Médocaine ».

Cocktail and wine tasting included.

Le souffle d’Agni es un espectáculo de danza al aire libre con efectos pirotécnicos. Se trata de una experiencia coreográfica participativa que invita a los espectadores a deambular por el jardín de la Cura de St Julien Beychevelle para experimentar y sentir la alianza entre el movimiento, el sonido y el fuego siguiendo los caminos poéticos trazados por los artistas en los espacios que les acogen. Espectáculo escrito conjuntamente por las empresas MéliMél’ondes y Silex.

Espectáculo propuesto en el marco de la Temporada Cultural 2022-2023 « Presqu’île de Culture » de la CdC Médoc Cœur de Presqu’île a través de su organizador, la asociación « La Manufacture Médocaine ».

Cóctel y degustación de vinos incluidos.

Le souffle d’Agni ist eine Tanzaufführung im Freien mit pyrotechnischen Effekten. Es ist ein partizipatives choreografisches Experiment, das die Zuschauer einlädt, durch den Garten der Cure de St Julien Beychevelle zu wandern, um die Verbindung von Bewegung, Klang und Feuer zu erleben und zu spüren, indem sie den poetischen Pfaden folgen, die die Künstler in den Räumen, die sie empfangen, angelegt haben. Das Stück wurde gemeinsam von der Cie MéliMél’ondes und der Cie Silex geschrieben.

Die Aufführung wird im Rahmen der Kultursaison 2022-2023 « Presqu’île de Culture » der CdC Médoc C?ur de Presqu’île über ihren Organisator, den Verein « La Manufacture Médocaine », angeboten.

Cocktail und Weinprobe inbegriffen.

Mise à jour le 2023-02-24 par OT Médoc-Vignoble