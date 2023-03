Marché des créateurs et producteurs du Médoc, 13 mai 2023, Saint-Julien-Beychevelle OT Médoc-Vignoble Saint-Julien-Beychevelle.

Marché des créateurs et producteurs du Médoc EUR

Stade Saint-Julien-Beychevelle Gironde

2023-05-13 10:00:00 – 2023-05-13 19:00:00

Saint-Julien-Beychevelle

Gironde

Saint-Julien-Beychevelle

EUR 0 Le Comité des Fêtes de Beychevelle organise la 1ère édition de son marché des producteurs et créateurs du Médoc au stade de Beychevelle !

Un belle occasion de découvrir, déguster et échanger avec des créateurs et producteurs locaux.

Buvette et restauration sur place, tombola et animations pour les enfants.

+33 6 42 89 94 65

Comité des Fêtes de Beychevelle

dernière mise à jour : 2023-03-23 par OT Médoc-Vignoble