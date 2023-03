FESTIVAL DE PRINTEMPS, CONCERT & CAFÉ : BENOÎT HARTOIN Saint-Juire-Champgillon Saint-Juire-Champgillon Catégories d’Évènement: Saint-Juire-Champgillon

Vendée Saint-Juire-Champgillon . CONCERT & CAFÉ AVEC LES ARTISTES Benoît Hartoin – clavecin Fidèle collaborateur des Arts Florissants, le claveciniste et organiste propose dans ce programme intitulé « Untimely death » des pièces de compositeurs baroques dont le parcours fulgurant fut interrompu par une mort prématurée : Purcell, mort à 36 ans, mais aussi ses contemporains Alessandro Stradella, Louis Couperin et même… Wolfgang Amadeus Mozart. Placement libre assis

Durée : 30 minutes Festival de Printemps des Arts Florissants, concert pour explorer la musique baroque sacrée avec les artistes des Arts Florissants, dans le cadre exceptionnel des Eglises du Sud-Vendée. Saint-Juire-Champgillon

