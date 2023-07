EXPOSITION GALERIE L’EPHÉMÈRE ST JUERY – JJ CORNILLON – NATHALIE ARTIERES Saint Juery Saint-Juéry, 15 juillet 2023, Saint-Juéry.

Saint-Juéry,Lozère

Exposition photos de Jean Jacques CORNILLON et Nathalie ARTIERES à la Galerie L’éphémère (bar-terrasse)

Photo-paysage :

– Paysages blancs et noirs Aubrac et Margeride

– Jardin secret : La volupté des 1ères fleurs… ….

2023-07-15 fin : 2023-08-13 20:00:00. EUR.

Saint Juery

Saint-Juéry 48310 Lozère Occitanie



Photo exhibition by Jean Jacques CORNILLON and Nathalie ARTIERES at Galerie L’éphémère (bar-terrasse)

Photo-paysage :

– Black and white landscapes of Aubrac and Margeride

– Secret garden: The voluptuousness of the 1st flowers… …

Exposición fotográfica de Jean Jacques CORNILLON y Nathalie ARTIERES en la Galerie L’éphémère (bar-terraza)

Fotografía de paisajes :

– Paisajes en blanco y negro de Aubrac y Margeride

– Jardín secreto : La voluptuosidad de las 1as flores… …

Fotoausstellung von Jean Jacques CORNILLON und Nathalie ARTIERES in der Galerie L’éphémère (Bar-Terrasse)

Foto-Landschaft :

– Weiße und schwarze Landschaften Aubrac und Margeride

– Jardin secret: La volupté des 1ères fleurs … …

Mise à jour le 2023-07-17 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien