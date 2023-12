Festivités de Noël à Saint-Juéry Saint-Juéry Saint-Juéry, 23 décembre 2023, Saint-Juéry.

Festivités de Noël à Saint-Juéry 23 – 30 décembre Saint-Juéry entrée libre

La Municipalité offre des animations gratuites pendant les vacances de fin d’année ! Ouvertes à tous et GRATUITES, il y en aura pour tous les âges.

Horaires de la patinoire :

Samedi 23/12 : 10h-12h et 14h-21h

Dimanche 24 23/12 : 10h-12h et 14h-17h

Du mardi au vendredi : 14h -18h

Samedi 23/12 : 10h-12h et 14h-18h

– Fermée le 25 décembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T10:00:00+01:00 – 2023-12-23T19:00:00+01:00

2023-12-30T10:00:00+01:00 – 2023-12-30T18:30:00+01:00

Benoit Jalby