Journée Santé Femmes Samedi 3 juin, 08h30 Saint-Juéry gratuit Mesdames,

N’oubliez pas ce rendez-vous spécialement dédié à la santé des Femmes, samedi 3 juin à partir de 9h au Centre Social et Culturel Saint-Juéry !

Conférences, ateliers…

Inscriptions aux différents ateliers : 05.63.76.07.01

Gratuit Saint-Juéry Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T08:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

