Château des Bordes, 10 km, 3h30. RDV at 1:30 pm, Saint-Jouvent hike departure parking lot, small stadium. Château des Bordes, 10 km, 3h30. Punto de encuentro a las 13h30 en el aparcamiento del sendero de Saint-Jouvent, pequeño estadio. Château des Bordes, 10 km, 3,5 Stunden. RDV um 13:30 Uhr Parkplatz Startpunkt Wanderungen von Saint-Jouvent, kleines Stadion. Mise à jour le 2023-12-04 par OT Monts du Limousin Détails Heure : 13:30 Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Jouvent Autres Code postal 87510 Adresse Ville Saint-Jouvent Departement Haute-Vienne Lieu Ville Saint-Jouvent Latitude 45.95718 Longitude 1.20517 latitude longitude 45.95718;1.20517

