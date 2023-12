Quiz astronomie, les secrets de l’univers Saint-Jouvent, 12 décembre 2023 20:00, Saint-Jouvent.

Saint-Jouvent,Haute-Vienne

Pascal Coste, passionné par l’astronomie et l’astronautique anime un quiz tout public à partir de 7 ans. Venez tester vos connaissances en vous amusant et gagnez un beau livre (adultes et enfants) !.

2023-12-12 fin : 2023-12-12 22:00:00. EUR.

Saint-Jouvent 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Pascal Coste, passionate about astronomy and astronautics, hosts a quiz for all ages 7 and up. Come and test your knowledge while having fun, and win a beautiful book (adults and children)!

Pascal Coste, apasionado de la astronomía y la astronáutica, organiza un concurso para todas las edades, a partir de 7 años. Ven a divertirte poniendo a prueba tus conocimientos y gana un precioso libro (adultos y niños)

Pascal Coste, ein leidenschaftlicher Astronom und Astronaut, leitet ein Quiz für alle ab 7 Jahren. Testen Sie Ihr Wissen mit viel Spaß und gewinnen Sie ein schönes Buch (Erwachsene und Kinder)!

