Journées nationales de l’architecture : Bruneval et la folie des bains de mer : le projet d’une cité balnéaire, Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval, 15 octobre 2023, Saint-Jouin-Bruneval.

Saint-Jouin-Bruneval,Seine-Maritime

La 8e édition des Journées nationales de l’architecture invite le public à découvrir des réalisations récentes et innovantes à travers une riche programmation de rencontres avec les professionnels de l’architecture. À cette occasion le Pays d’art et d’histoire vous propose trois visites.

Visite guidée : Visite à deux voix au cœur du Volcan, Le Havre.

En partenariat avec le CAUE 76

Le temps d’une visite à deux voix, avec une guide-conférencière et une architecte conseillère du CAUE 76, (re)découvrez un pan de l’histoire de la valleuse de Bruneval. Du village de pêcheurs dévasté par les tempêtes à la petite cité balnéaire imaginée au 19e siècle, venez observer les richesses architecturales de cette valleuse et comprendre son évolution

Gratuit – Durée : 2h.

2023-10-15 14:30:00 fin : 2023-10-15 . .

Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie



The 8th edition of the Journées nationales de l?architecture (National Architecture Days) invites the public to discover recent and innovative achievements through a rich program of meetings with architecture professionals. The Pays d?art et d?histoire will be offering three tours to mark the occasion.

Guided tour: A two-voice visit to the heart of Le Volcan, Le Havre.

In partnership with CAUE 76

Take a two-voice tour with a guide and an architect from CAUE 76, and (re)discover a part of the history of the Bruneval valley. From the fishing village devastated by storms to the small seaside resort imagined in the 19th century, come and observe the architectural treasures of this valley and understand its evolution

Free admission – Duration: 2 hours

La 8ª edición de las Journées nationales de l’architecture (Jornadas Nacionales de Arquitectura) invita al público a descubrir edificios nuevos e innovadores a través de un rico programa de encuentros con profesionales de la arquitectura. Para celebrar la ocasión, el Pays d’art et d’histoire propone tres recorridos.

Visita guiada: Una visita a dos voces al corazón del Volcán, Le Havre.

En colaboración con el CAUE 76

Realice una visita a dos voces con un guía y un arquitecto del CAUE 76, y (re)descubra una parte de la historia del valle del Bruneval. Desde el pueblo de pescadores devastado por las tormentas hasta la pequeña estación balnearia imaginada en el siglo XIX, venga a observar los tesoros arquitectónicos de este valle y comprenda su evolución

Gratis – Duración: 2 horas

Die 8. Ausgabe der Nationalen Architekturtage lädt die Öffentlichkeit dazu ein, neue und innovative Projekte zu entdecken, indem sie ein reichhaltiges Programm an Begegnungen mit Fachleuten aus dem Bereich der Architektur organisiert. Zu diesem Anlass bietet Ihnen das Pays d’art et d’histoire drei Besichtigungen an.

Geführter Rundgang: Zweistimmiger Rundgang durch das Herz des Volcan, Le Havre.

In Partnerschaft mit dem CAUE 76

Entdecken Sie bei einer zweistimmigen Führung mit einer Fremdenführerin und einer Architektenberaterin des CAUE 76 ein Stück der Geschichte des Tals von Bruneval (wieder). Vom Fischerdorf, das von Stürmen verwüstet wurde, bis zum kleinen Badeort, der im 19. Jahrhundert entworfen wurde, sehen Sie die architektonischen Schätze dieses Tals und verstehen Sie seine Entwicklung

Kostenlos – Dauer: 2 Stunden

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche