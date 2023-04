Sortie nature : La découverte de la falaise, 1 août 2023, Saint-Jouin-Bruneval.

Sortie nature animée par Aquacaux.

Apprenez à mieux connaître la faune et la flore qui peuplent la falaise à talus.

Rendez-vous à la cabane « Lire à la plage » de Saint-Jouin-de-Bruneval.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2023-08-01 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-01 . .

Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie



Nature outing led by Aquacaux.

Learn more about the fauna and flora that inhabit the talus cliff.

Meet at the « Lire à la plage » hut in Saint-Jouin-de-Bruneval.

Reservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Excursión por la naturaleza dirigida por Aquacaux.

Aprende más sobre la fauna y la flora que habitan en el acantilado.

Encuentro en la cabaña « Lire à la plage » de Saint-Jouin-de-Bruneval.

Reserva: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Von Aquacaux geleiteter Naturausflug.

Lernen Sie die Tier- und Pflanzenwelt, die die Böschungsklippe bewohnt, besser kennen.

Treffpunkt ist die Hütte « Lire à la plage » in Saint-Jouin-de-Bruneval.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Mise à jour le 2023-03-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité