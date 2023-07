Visite guidée : Les falaises en longe-côte Saint-Jouin-Bruneval, 22 juillet 2023, Saint-Jouin-Bruneval.

Saint-Jouin-Bruneval,Seine-Maritime

Regards sur les Paysages de la Côte D’albâtre, Patrimoine en forme !- Organisé par Pays d’art et d’histoire

Une visite proposée en partenariat avec l’association Longe-côte Saint-Juin-Plage

Portez un nouveau regard sur les falaises en vous jetant à l’eau !

Depuis la mer, les falaises et leurs spécificités géologiques et naturelles offrent un autre visage. Grâce à la pratique du longe-côte et aux commentaires d’une guide-conférencière, vous allier cardio et découverte active de votre environnement.

Durée : 2h.

Réservation obligatoire.

Prévoir son propre matériel (combinaison et chaussons) et être en bonne condition physique.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-07-22 09:30:00 fin : 2023-07-22 . .

Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie



Regards sur les Paysages de la Côte D’albâtre, Patrimoine en forme – Organized by Pays d’art et d’histoire

A visit offered in partnership with the Longe-côte Saint-Juin-Plage association

Take a new look at the cliffs by jumping into the water!

From the sea, the cliffs and their geological and natural features offer a whole new perspective. Thanks to the practice of longe-côte and the commentary of a guide-lecturer, you can combine cardio and active discovery of your environment.

Duration: 2 hours.

Reservations required.

Bring your own equipment (wetsuit and booties) and be in good physical condition.

Meeting point to be announced on registration.

Regards sur les Paysages de la Côte D’albâtre, Patrimoine en forme – Organizado por Pays d’art et d’histoire

Visita ofrecida en colaboración con la asociación Longe-côte Saint-Juin-Plage

Descubra los acantilados saltando al agua

Desde el mar, los acantilados y sus particularidades geológicas y naturales adquieren un nuevo aspecto. Gracias a la práctica del longe-côte y a los comentarios de un guía-conferenciante, combinará cardio y descubrimiento activo de su entorno.

Duración: 2 horas.

Imprescindible reservar.

Traiga su propio equipo (traje de neopreno y zapatillas) y esté en buena forma física.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Blick auf die Landschaften der Côte D’albâtre, Kulturerbe in Form!- Organisiert von Pays d’art et d’histoire

Eine Besichtigung in Zusammenarbeit mit dem Verein Longe-côte Saint-Juin-Plage

Werfen Sie einen neuen Blick auf die Klippen, indem Sie sich ins Wasser stürzen!

Vom Meer aus bieten die Klippen und ihre geologischen und natürlichen Besonderheiten ein anderes Gesicht. Dank des Longe-côte-Sports und der Kommentare einer Fremdenführerin können Sie Ihre Fitness mit der aktiven Entdeckung Ihrer Umgebung verbinden.

Dauer: 2 Stunden.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Bringen Sie Ihre eigene Ausrüstung mit (Neoprenanzug und Schuhe) und seien Sie in guter körperlicher Verfassung.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-07-05 par Normandie Tourisme / Attitude Manche