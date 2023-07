Lire à la plage 2023 Saint-Jouin-Bruneval, 8 juillet 2023, Saint-Jouin-Bruneval.

Saint-Jouin-Bruneval,Seine-Maritime

Lire à la Plage revient pour un moment de détente, en lecture ! 4 cabanes près de chez vous : Etretat, Le Havre, Saint-Jouin-Bruneval et Sainte-Adresse.

Retrouvez cet été de quoi vous divertir sur les plages de la Côte d’Albâtre : romans, nouvelles, recueils de poésie, livres, documentaires sur la région, livres de cuisine, bandes dessinées…

De quoi satisfaire les goûts de chacun !

Des animations « lecture » : durant tout le mois de juillet et le mois d’août, « Lire à la plage » se dote d’un programme d’animations pour petits et grands : lecture de contes et de nouvelles, quizz…..

Vendredi 2023-07-08 fin : 2023-08-27 . .

Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie



Lire à la Plage returns for a relaxing reading experience! 4 cabanes near you: Etretat, Le Havre, Saint-Jouin-Bruneval and Sainte-Adresse.

This summer, you’ll find plenty to entertain you on the beaches of the Côte d’Albâtre: novels, short stories, collections of poetry, books, documentaries on the region, cookery books, comic strips…

Something for everyone!

Reading events: throughout July and August, « Lire à la plage » offers a program of events for young and old alike: story readings, short stories, quizzes….

¡Vuelve Lire à la Plage para una lectura relajante! 4 refugios cerca de ti: Etretat, Le Havre, Saint-Jouin-Bruneval y Sainte-Adresse.

Este verano, en las playas de la Côte d’Albâtre encontrará todo lo que necesita para entretenerse: novelas, cuentos, poemarios, libros, documentales sobre la región, libros de cocina, cómics…

Hay para todos los gustos

Lecturas: durante los meses de julio y agosto, « Lire à la plage » ofrecerá un programa de actividades para grandes y pequeños: lecturas de cuentos y relatos, concursos de preguntas y respuestas ….

Lire à la Plage kehrt zurück für einen Moment der Entspannung, beim Lesen! vier Hütten in Ihrer Nähe: Etretat, Le Havre, Saint-Jouin-Bruneval und Sainte-Adresse.

Finden Sie diesen Sommer an den Stränden der Alabasterküste Unterhaltung: Romane, Kurzgeschichten, Gedichtbände, Bücher, Dokumentarfilme über die Region, Kochbücher, Comics…

Da ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Leseanimationen: Den ganzen Juli und August über bietet « Lesen am Strand » ein Animationsprogramm für Groß und Klein: Vorlesen von Märchen und Kurzgeschichten, Quiz….

Mise à jour le 2023-06-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche