Concert : Room 21 16 Rue Guy de Maupassant, 15 avril 2023, Saint-Jouin-Bruneval. Concert Room 21. Le samedi 15 avril à 19h, à l’Imaginearium.

Entrée libre..

16 Rue Guy de Maupassant

Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie



Concert Room 21. Saturday, April 15 at 7pm, at the Imaginearium.

Free admission. Sala de conciertos 21. Sábado 15 de abril, a las 19.00 horas, en el Imaginearium.

Entrada gratuita. Concert Room 21. Am Samstag, den 15. April um 19 Uhr im Imaginearium.

Mise à jour le 2023-04-04

