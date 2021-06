Saint-Jouin-Bruneval à l’heure d’été Saint-Jouin-Bruneval, 22 juin 2021-22 juin 2021, Saint-Jouin-Bruneval.

Saint-Jouin-Bruneval à l’heure d’été 2021-06-22 – 2021-08-31

Saint-Jouin-Bruneval 76280 Saint-Jouin-Bruneval

Cette année, Saint-Jouin-Bruneval se réinvente et passe à l’heure d’été.

Du 22 juin au 31 août, le centre-bourg accueillera la première édition d’Estival photo, exposition de photographies à ciel ouvert qui zoome sur Le Clos des Fées, bâtisse historique située au cœur du bourg.

Tous les mardis, Les Mardis de l’été permettront au public de flâner dans un cadre convivial tout en profitant de l’artisanat local et du marché alimentaire. Des foodtrucks proposant des plats variés à déguster sur place ou à emporter sont invités à la fête ! Venez faire des emplettes chez les artisans créateurs et les commerçants de 18h à 22h.

Tous les jours, Saint-Jouin plage accueillera les baigneurs sur une plage surveillée et labellisée Pavillon Bleu pour la 5ème année consécutive. Les vacanciers pourront profiter d’animations régulières proposée en collaboration avec nos partenaires, des restaurants de la plage et, le temps d’un week-end, de la F^te de la mer et des littoraux avec l’inauguration de la cale de mise à l’eau.

La commune accueil également l’opération Lire à la plage, propulsée par le département de la Seine-Maritime, un spectacle de cirque moderne, en plein air, cultivé dans le cadre de la saison estivale de La Métropole en scène, et la projection d’un film choisi dans la sélection portée par l’association du Grain à Démoudre et la communauté Le Havre Seine Métropole dans le cadre de Ciné Toiles.

A l’heure d’été, on s’offre un grand bol d’air et un programme culturel riche et varié !

La saison estivale sera ouverte en musique le 22 juin à 20 h, dans le verger. La Chorale du jeudi, emmenée par Thierry Martin, interprétera des airs festifs de son répertoire. La clôture de la saison, le 31 août, est tout autant prometteuse avec une soirée Ciné Toiles, avant de s’étendre dans nos transats pour regarder le film Ve-nise n’est pas en Italie (comédie d’Ivan Calbérac, 2019, avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton…), on se lèvera tous pour bouger avec Camion Scratch : djing, scratch, beat box, danse, musique, toute la culture hip-hop réunie dans un camion !

mairie@st-jouin-bruneval.fr +33 2 35 13 10 10

