Salle socioculturelle, Saint-Jouan-des-Guérets (35), le vendredi 18 mars à 20:30

**> Première partie : Jean-Michel Veillon et Nicolas Quémener****Jean-Michel Veillon** fut l’un des tout premiers musiciens à adapter la flûte traversière en bois au répertoire breton et à faire entendre cet instrument dans des formations bretonnes. Son style s’apparente à la tradition du chant et des instruments à vent les plus courants en Bretagne, mais on y décèle d’autres influences provenant sans doute d’une écoute fréquente des flûtes orientales.Après trois années passées en Irlande, jouant régulièrement de pub en pub, **Nicolas Quémener** rejoint Arcady, fameux groupe de musique traditionnelle irlandaise. Dès son retour en Bretagne en 1993, son élégant jeu de guitare et sa magnifique voix ne tardent pas à faire de lui un musicien très demandé, notamment par le groupe de fest-noz Skeduz. **> Seconde partie : Matt Molloy – John Carty – Brian Mc Grath**![](http://www.st-patrick.mairie-saintjouan.fr/images/st-patrick/2022/st-jouan-molloy-carty-mcgrath.jpg)![](http://www.st-patrick.mairie-saintjouan.fr/images/st-patrick/2022/st-jouan-molloy-carty-mcgrath.jpg)**Matt Molloy** est l’un des plus célèbres musiciens traditionnels d’Irlande. Membre du groupe The Chieftains, mais également des Planxty, Matt Molloy est un grand spécialiste de la flûte irlandaise. Enfant, il commence à jouer de la flûte et remporte à 17 ans le « All-Ireland Flead Championship ». Son style a influencé de nombreux flûtistes irlandais et américains. Considéré comme l’un des meilleurs musiciens traditionnels de l’Irlande, **John Carty** (fiddle, banjo…) joue dès l’âge de 16 ans dans des pubs londoniens aux côtés des plus grands. En 2003, il a été nommé “Musicien traditionnel de l’année” par la chaîne de télévision irlandaise TG4.Originaire du comté de Fermanagh (Ulster), **Brian McGrath** débute sa carrière avec Dervish, groupe qui a représenté l’Irlande au concours Eurovision en 2007. Dans les années 90, il rejoint Four Men And A Dog, groupe connu pour jouer de la musique traditionnelle en incluant dans leurs interprétations d’autres styles, comme le blues, le rock, le bluegrass, le swing, la salsa et même le rap. *source : événement [Saint-Jouan fête Saint-Patrick – concert](https://agendatrad.org/e/35630) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

20 €

avec Brian Mc Grath, Jean-Michel Veillon, John Carty, Matt Molloy et Nicolas Quémener

Salle socioculturelle,Saint-Jouan-des-Guérets (35) 14, Rue de la Croix aux Merles Salle socioculturelle, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets, France



