Ouverture de l’Atelier “La Terre des Bancs” Saint Joseph des bancs, 1 avril 2023, Saint-Joseph-des-Bancs.

Visite et démonstration à l’atelier “La Terre des Bancs”

Saint Joseph des bancs 07530 Saint Joseph des bancs Saint-Joseph-des-Bancs 07530 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Comment passe-t-on de la terre à une oeuvre ? C’est la magie de la céramiste.

Le 1er et 2 avril de 10h à 18h30, j’ouvre mon atelier pour tout vous montrer.

Dans le joli petit village de St Joseph des bancs, en plein coeur de l’Ardèche, les artisans d’Art sont nombreux.

C’est ici que je vous propose tout au long de la journée, des démonstrations de tournage de la terre. Comment passe-t-on d’une boule de terre à une tasse, un bol, une assiette ?

Nous visiterons l’atelier et je vous montrerai les différentes étapes nécessaires à la fabrication de la céramique, le tournage bien sûr, le séchage des pièces, la cuisson avec le four et l’émaillage qui est aussi une partie très importante pour la réussite des créations. Je répondrai à vos questions. Et pour finir je vous présenterai les oeuvres réalisées, mes poteries et mes bijoux en céramique, pour le plaisir des petits comme des grands.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00

Maud Quédreux