Venez fêter Halloween à Saint-Jory !! – Vendredi 28 octobre Saint-Jory, 28 octobre 2022, Saint-Jory. Venez fêter Halloween à Saint-Jory !! – Vendredi 28 octobre Vendredi 28 octobre, 14h00 Saint-Jory La fête d’Halloween aura lieu vendredi 28 octobre après midi pour les petits comme pour les grands. Saint-Jory Saint-Jory Saint-Jory 31790 Haute-Garonne Occitanie Nous vous invitons à partir de 14h avec un départ à 14h45 pour une déambulation festive surprenante qui aura lieu entre le Foyer Rural et le gymnase Ségusino ! Des surprises vous attendent à l’arrivée ! Venez déguisés ou non et entrainez-vous pour sculpter votre plus belle citrouille ! Au programme également, une chasse aux bonbons ainsi qu’un gouter offert pour les enfants ! Venez nous effrayer et passer un moment convivial !

