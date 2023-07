Chansons en fête Saint-Jory-las-Bloux, 22 juillet 2023, Saint-Jory-las-Bloux.

Saint-Jory-las-Bloux,Dordogne

Repas Antillais préparé par « Aux saveurs des Antilles » sur réservation (avant le 17 juillet)

Tarif: 17€

Concert de CRAnim’ et feu d’artifice offert par la municipalité.

Buvette sur place..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Saint-Jory-las-Bloux 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



West Indian meal prepared by « Aux saveurs des Antilles » on reservation (before July 17)

Price: 17?

Concert by CRAnim’ and fireworks offered by the municipality.

Refreshment bar on site.

Comida antillana preparada por « Aux saveurs des Antilles » previa reserva (antes del 17 de julio)

Precio: 17?

Concierto de CRAnim’ y fuegos artificiales ofrecidos por el ayuntamiento.

Bar de refrescos in situ.

Karibisches Essen, zubereitet von « Aux saveurs des Antilles » (Reservierung vor dem 17. Juli erforderlich)

Preis: 17 ?

Konzert von CRAnim’ und Feuerwerk, das von der Gemeinde angeboten wird.

Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-13 par Isle-Auvézère