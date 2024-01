Soirée Couscous Saint-Jory-las-Bloux, samedi 3 février 2024.

Soirée Couscous Saint-Jory-las-Bloux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03

Menu Soupe de champagne, potage perlé, Couscous, salade et fromage, dessert glacé, vin et café compris – tarif 20€, enfants -10 ans 10€. Réservation avant le 2 février.

Soirée animée par le trio Nathalie Legay.

Salle des fêtes

Saint-Jory-las-Bloux 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



