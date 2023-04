Transhumance et Fête Freycenet, 14 mai 2023, Saint-Jeures.

Les éleveurs de brebis organisent la Fête de la Noire du Velay. Transhumance de 8 km derrière les brebis. Départ à 9h30. Repas du terroir à partir de 12 heures, 14 € pour les adultes, 7 € pour les enfants. Animations..

2023-05-14 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-14 . .

Freycenet

Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The ewe breeders organize the Fête de la Noire du Velay. Transhumance of 8 km behind the ewes. Departure at 9:30 am. Local meal from 12pm, 14 ? for adults, 7 ? for children. Animations.

Los criadores de ovejas organizan la Fiesta de la Oveja del Velay. Trashumancia de 8 km detrás de las ovejas. Salida a las 9h30. Comida local a partir de las 12h, 14€ adultos, 7€ niños. Animaciones.

Die Schafzüchter organisieren das Fest der Noire du Velay. Transhumanz von 8 km hinter den Schafen. Abfahrt um 9.30 Uhr. Regionales Essen ab 12 Uhr, 14 ? für Erwachsene, 7 ? für Kinder. Animationen.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon