Répétitions ouvertes Salle du Bru, 11 avril 2023, Saint-Jeures.

Venez vous glisser discrètement dans la salle pour assister aux répétitions de la comédie de Saint-Etienne en résidence de création.

Spectacles les 25 et 26 avril..

2023-04-11 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-11 19:00:00. .

Salle du Bru

Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and slip discreetly into the room to attend the rehearsals of the Saint-Etienne comedy in residence.

Shows on April 25 and 26.

Venga a colarse discretamente en la sala para asistir a los ensayos de la comedia en residencia de Saint-Etienne.

Funciones los días 25 y 26 de abril.

Schleichen Sie sich leise in den Saal, um den Proben der Comédie de Saint-Etienne beizuwohnen, die sich in einer kreativen Residenz befindet.

Aufführungen am 25. und 26. April.

