ENERGIE AU SOMMET
995 € Transport au départ de Paris/Ile de France inclus. Séjour de 14 jours : du 01 au 14 août 2023

Au coeur du massif des Brasses, à 900 mètres d’altitude, notre centre de vacances La Clef des Champs, est sans aucun doute l’endroit idéal pour se ressourcer et découvrir l’un des plus beaux cadres de Haute-Savoie. Au programme : Canirando et sulky attelé, Escalade sur un site naturel, Parcours accrobranches, 2 séances de piscine, Visite d’une fromagerie, Randonnée en moyenne montagne, Excursion au Lac Léman : découverte du village médiéval d’Yvoire et baignades dans le lac, Sports collectifs, Activités manuelles… Saint Jeoire 253 route d’Aveyran Saint-Jeoire 74490 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « info.colos@tootazimut.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

