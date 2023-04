Spectacle et exposition Flamenco Saint Jean Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue

Spectacle et exposition Flamenco Saint Jean, 22 mars 2023, Villefranche-de-Rouergue. Spectacle de Flamenco à la Brasserie O2ms le 1er avril à Villefranche.

2023-03-22 à ; fin : 2023-04-01 . EUR.

Saint Jean

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Flamenco show at the Brasserie O2ms on April 1st in Villefranche Espectáculo flamenco en la Brasserie O2ms el 1 de abril en Villefranche Flamenco-Show in der Brasserie O2ms am 1. April in Villefranche Mise à jour le 2023-02-23 par OT Villefranche-Najac

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Lieu Saint Jean Adresse Saint Jean Ville Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron Tarif EUR Lieu Ville Saint Jean Villefranche-de-Rouergue

Saint Jean Villefranche-de-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-rouergue/

Spectacle et exposition Flamenco Saint Jean 2023-03-22 was last modified: by Spectacle et exposition Flamenco Saint Jean Saint Jean 22 mars 2023 Saint Jean Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue Aveyron