Saint-Jean, un quartier patrimoine de la Reconstruction Musée de normandie, 18 mars 2022, Caen.

Musée de normandie, le vendredi 18 mars à 16:30

**Après l’obtention en 2021 par la ville de Caen du label « Patrimoine de la Reconstruction en Normandie », profitez d’une balade urbaine au cœur du quartier Saint-Jean pour partir à la découverte de ce patrimoine identitaire de notre région.** La ville de Caen a obtenu en 2021 le label Patrimoine de la Reconstruction en Normandie. Ce patrimoine constitue l’une des nombreuses facettes de l’histoire de la ville. Cette balade urbaine au cœur du quartier saint-Jean vous propose de découvrir les atouts et la diversité de ce quartier qui fait preuve à la fois d’une très grande homogénéité mais dans lequel on trouve de nombreuses variétés d’interprétation. La monumentalité des places, la modernité des Quatrans et des tours Marines, l’insertion des monuments historiques dans la trame urbaine, les éléments artistiques… Le parcours débutera par une présentation depuis les remparts du château et empruntera ensuite l’avenue du 6 Juin, la rue Saint-Jean et s’achèvera Place Saint-Pierre après un détour par le Théatre de Caen. A vos chaussures de marche. Au travers de cette balade urbaine, il s’agira notamment d’illustrer les thèmes suivants : – Les monuments historiques dans le plan de la Reconstruction (vue depuis les remparts, le Château, les églises Saint-Pierre et Saint-Jean) – L’homogénéité de l’ensemble et variétés d’interprétations : vue depuis les remparts du château – La monumentalité : l’Université, la place de la Résistance – La modernité : Les Quatrans, les tours Marines – Les éléments d’intérêt artistique : sculptures des immeubles du Gaillon, sculptures chambre de commerce, hauts reliefs de l’Hôtel Malherbe, bas-reliefs de l’avenue du 6 Juin et de la place de la Résistance) Avec des représentants de la direction de l’urbanisme de la Ville de Caen et du Musée de Normandie – Château de Caen

Balade gratuite, sur inscription (chantierscommuns.fr)

2022-03-18T16:30:00 2022-03-18T18:00:00