Caen Calvados Participez à une visite dans le cadre de la nouvelle édition de Chantiers communs.

Après l’obtention en 2021 par la ville de Caen du label « Patrimoine de la Reconstruction en Normandie », profitez d’une balade urbaine au cœur du quartier Saint-Jean pour partir à la découverte de ce patrimoine identitaire de notre région.

Plus d'informations sur le site de Chantiers communs.

