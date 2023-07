DÉSÉQUILIBRE PASSAGER – LES ESTIVALES AGGLO Saint-Jean-sur-Mayenne Catégories d’Évènement: Mayenne

Saint-Jean-sur-Mayenne DÉSÉQUILIBRE PASSAGER – LES ESTIVALES AGGLO Saint-Jean-sur-Mayenne, 25 août 2023, Saint-Jean-sur-Mayenne. Saint-Jean-sur-Mayenne,Mayenne Les Estivales de Laval Agglo présente la compagnie émergente, un spectacle de jonglage !.

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . . Saint-Jean-sur-Mayenne 53240 Mayenne Pays de la Loire



Les Estivales de Laval Agglo presents la compagnie émergente, a juggling show! Les Estivales de Laval Agglo presenta la compañía émergente, ¡un espectáculo de malabares! Les Estivales de Laval Agglo präsentiert die Compagnie émergente, ein Jonglier-Spektakel! Mise à jour le 2023-07-03 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Saint-Jean-sur-Mayenne Autres Adresse Ville Saint-Jean-sur-Mayenne Departement Mayenne Lieu Ville Saint-Jean-sur-Mayenne

Saint-Jean-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-sur-mayenne/