Repas de Noël dans les cantines Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Repas de Noël dans les cantines Saint-Jean Saint-Jean, 22 décembre 2023, Saint-Jean. Repas de Noël dans les cantines Vendredi 22 décembre, 12h00 Saint-Jean Repas de Fête pour les écoliers de Saint-Jean ! Entrée

Pâté en croûte de volaille

(Terrine de saumon)

***

Plat

Aiguillettes de poulet sauce marron

(Colin sauce marron)

***

Accompagnement

Pommes pin

***

Dessert

Entremet chocolat

Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T12:00:00+01:00 – 2023-12-22T14:00:00+01:00

