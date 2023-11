Téléthon 2023 Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Téléthon 2023 Saint-Jean Saint-Jean, 6 décembre 2023, Saint-Jean. Téléthon 2023 7 décembre 2023 – 18 février 2024 Saint-Jean Cette année encore, les associations de Saint-Jean se mobilisent pour le Téléthon. Jeudi 7 décembre 14 h – Espace seniors LOTO du Téléthon par l’Âge d’or Les bénéfices seront reversés intégralement à l’AFM téléthon. Sur réservation obligatoire au 06 72 71 67 24 avant le 10 novembre. Vendredi 8 décembre 20 h 30 – Espace Palumbo Spectacle théâtral par GO… ÉLANS Réservations obligatoires au 06 35 60 82 59 Samedi 9 décembre 10 h – Parvis des Granges Marche avec Colette Hayez Samedi 9 décembre après-midi Animations par le Tennis club de Saint-Jean (au tennis) et l’ADMNET (au complexe Alex-Jany) Samedi 9 décembre 20 h 30 – Espace Palumbo Concert de 3 chorales avec l’ensemble vocal Amplitude Dimanche 10 décembre 13 h – Espace René-Cassin Bal country avec Golden Hawks Dimanche 10 décembre 15 h – Espace Palumbo Le petit théâtre de Lilou Dimanche 18 février 2024 Espace René-Cassin Le vide grenier du téléthon Et plein d’autres animations en cours de programmation. Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

