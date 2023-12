Cet évènement est passé Noël à Saint-Jean ! Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Noël à Saint-Jean ! Saint-Jean Saint-Jean, 19 novembre 2023, Saint-Jean. Noël à Saint-Jean ! 20 novembre – 31 décembre Saint-Jean Cette année, Saint-Jean fête Noël avec de nombreux événements pour petits et grands tout le mois de décembre. Ateliers, marchés de Noël, spectacles, repas conviviaux, concours de vitrine et bien d’autres ! Tout le mois de décembre, venez décorer les sapins installés sur le parvis des Granges. Retrouvez tous les événements directement dans l’agenda du site. Programme Noel Saint-Jean 2023 Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean [{« link »: « https://www.mairie-saintjean.fr/wp-content/uploads/2023/11/Affiche-Noel-Saint-Jean-2023.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

