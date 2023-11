Campagne Vente des calendriers des éboueurs Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Campagne Vente des calendriers des éboueurs Saint-Jean Saint-Jean, 1 novembre 2023, Saint-Jean. Campagne Vente des calendriers des éboueurs 2 novembre 2023 – 15 janvier 2024 Saint-Jean Cette année les éboueurs effectueront leur campagne de vente de calendriers entre le 02 novembre 2023 et le 15 janvier 2024. Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T00:00:00+01:00 – 2023-11-02T23:59:00+01:00

Détails Catégorie d'Évènement: Saint-Jean

