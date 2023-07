Festival de Magie (3ème édition) Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Festival de Magie (3ème édition) Saint-Jean Saint-Jean, 12 octobre 2023, Saint-Jean. Festival de Magie (3ème édition) 13 – 15 octobre Saint-Jean Pour la troisième année consécutive, l’espace Palumbo redevient magique ! Des artistes régionaux du monde de la magie vont proposer un fabuleux gala ! JE PENSE DONC VOILÀ VEN. 13 OCTOBRE // 21H // ESPACE PALUMBO David Silaguy – Mentaliste, humour et philosophie GALA DE MAGIE SAM. 14 OCTOBRE // 20H30 // ESPACE PALUMBO LE CIRQUE ENCHANTÉ DIM. 15 OCTOBRE // 10H & 11H // ESPACE SÉNIORS Cie Fabulouse LE TOUR DU MONDE MAGIQUE DIM. 15 OCTOBRE // 15H// ESPACE PALUMBO Ben et Léo Toutes les infos sur les différents spectacles dans l’agenda du site. Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T00:00:00+02:00 – 2023-10-15T23:59:00+02:00

