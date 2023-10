CONCERTATION PLUIH Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean CONCERTATION PLUIH Saint-Jean Saint-Jean, 2 octobre 2023, Saint-Jean. CONCERTATION PLUIH Lundi 2 octobre, 18h30 Saint-Jean Après le débat sur le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD), qui s’est tenu dans toutes les Communes puis en Conseil de la Métropole le 6 avril 2023, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) entre dans la phase de traduction concrète du projet. Vous pouvez vous exprimer autour des règles applicables aux autorisations d’urbanisme et aux secteurs accueillant la population sur votre Commune lors de temps de concertation dédiés. *Participez au prochain atelier de concertation (sur inscription) : * TERRITOIRE NORD – Habitants de Aucamville, Bruguières, Castelginest, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, Launaguet, Lespinasse, Saint Alban, Saint Jean, Saint Jory, l’Union – *Lundi 2 octobre à 18h30 à Castelginest * Inscription en ligne (Lien externe) Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean [{« type »: « link », « value »: « https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/processes/elaboration-pluih »}] [{« link »: « https://public.message-business.com/form/59647/106/form.aspx »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

