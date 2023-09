LA SEMAINE BLEUE Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean LA SEMAINE BLEUE Saint-Jean Saint-Jean, 1 octobre 2023, Saint-Jean. LA SEMAINE BLEUE 2 – 8 octobre Saint-Jean Vieillir ensemble, une chance à cultiver Télécharger le programme LUNDI 2 OCTOBRE Chorale «en bleu» Petit spectacle avec la participation des enfants ALAE Dissart. 16H30 – ESPACE SÉNIORS MARDI 3 OCTOBRE Café Numérique Présentation et manipulation de tablettes séniors. 10H/12H – CAFÉ DES GRANGES MERCREDI 4 OCTOBRE Sortie à la journée Abbaye de Bonnefont. Places limitées. Départ parking des Granges. MERCREDI 4 OCTOBRE «Bientôt ma retraite… mes droits, ma santé » Animé par la Responsable de l’Agence Conseil Retraite et la médecin directrice du Centre de Prévention d’Agirc-Arrco 18H30/20H30 – ESPACE SÉNIORS JEUDI 5 OCTOBRE Grand loto bleu Ouvert à tous animé par le Club de l’Age d’Or. 14H/17H30 – ESPACE SÉNIORS VENDREDI 6 OCTOBRE Journée de sensibilisation au bon usage de la route Proposée par l’association AGIR abcd. Places limitées. 9H/12H-14H/17H – ESPACE SÉNIORS VENDREDI 6 OCTOBRE Balade contée Sur les sentiers de Saint-Jean avec la médiathèque. Départ parvis des Granges. 10H/11H – ESPACE SÉNIORS SAMEDI 7 OCTOBRE Marche Bleue Départ parking des Granges. 10H/11H30 – LES GRANGES SAMEDI 7 OCTOBRE Les Granges en Jeux 15H30/19H30 – LES GRANGES DIMANCHE 8 OCTOBRE Thé dansant Ouvert à tous animé par le Club de l’Age d’Or 14H/18H – ESPACE SÉNIORS Renseignements et inscriptions : 06 33 00 27 32 Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 00 27 32 »}] [{« link »: « https://www.mairie-saintjean.fr/wp-content/uploads/2023/09/Flyer-semaine-bleue-2023.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T00:00:00+02:00 – 2023-10-02T23:59:00+02:00

2023-10-08T00:00:00+02:00 – 2023-10-08T23:59:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Autres Lieu Saint-Jean Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean Lieu Ville Saint-Jean Saint-Jean latitude longitude 43.66415;1.48416

LA SEMAINE BLEUE Saint-Jean Saint-Jean 2023-10-01 2023-10-01 was last modified: by LA SEMAINE BLEUE Saint-Jean Saint-Jean 1 octobre 2023