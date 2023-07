Partir en Livre : Une après-midi de liberté Saint-Jean Saint-Jean, 5 juillet 2023, Saint-Jean.

Partir en Livre : Une après-midi de liberté Mercredi 5 juillet, 14h00 Saint-Jean

Le livre jeunesse est à l’honneur pour ce temps festif et récréatif. En toute liberté, il n’y a qu’à décider et s’aventurer vers les Escape Game, les livres-jeux, les lectures contées et autres ateliers.

Stands et ateliers divers en accès libre sur toute l’après-midi.

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T18:00:00+02:00

