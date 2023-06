Conseil municipal Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Conseil municipal Saint-Jean Saint-Jean, 28 juin 2023, Saint-Jean. Conseil municipal Mercredi 28 juin, 18h00 Saint-Jean La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu en public le mercredi 28 juin 2023 à 18h à l’Espace Seniors des Granges Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T18:00:00+02:00 – 2023-06-28T19:30:00+02:00

2023-06-28T18:00:00+02:00 – 2023-06-28T19:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Autres Lieu Saint-Jean Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean Lieu Ville Saint-Jean Saint-Jean

Conseil municipal Saint-Jean Saint-Jean 2023-06-28 was last modified: by Conseil municipal Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean 28 juin 2023