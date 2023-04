Fête de Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Fête de Saint-Jean Saint-Jean, 22 juin 2023, Saint-Jean. Fête de Saint-Jean 23 – 25 juin Saint-Jean Organisée par la ville de Saint-Jean & le comité des fêtes « Festi Saint-Jean » Fête foraine, feu d’artifice et soirées dansantes au programme. Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T00:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:59:00+02:00

2023-06-25T00:00:00+02:00 – 2023-06-25T23:59:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Saint-Jean Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean Lieu Ville Saint-Jean Saint-Jean

Fête de Saint-Jean Saint-Jean 2023-06-22 was last modified: by Fête de Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean 22 juin 2023 Saint Jean Saint-Jean Saint-Jean

Saint-Jean