Plantations au lac de la Tuilerie Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean

Plantations au lac de la Tuilerie Saint-Jean, 28 janvier 2023, Saint-Jean. Plantations au lac de la Tuilerie Samedi 28 janvier, 09h30 Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean [{« link »: « https://www.mairie-saintjean.fr/2023/01/04/plantations-en-preparation-au-lac-de-la-tuilerie/ »}, {« link »: « https://www.mairie-saintjean.fr/wp-content/uploads/2023/01/boisement-tuilerie.jpg »}] [Chantier participatif] Dans lme cadre du plan de reboisement du lac de la Tuilerie, tous les habitants sont invités à venir participer aux plantations le samedi 28 janvier à partir de 9h30, et à la pose des barrières de protection le samedi suivant. + d’infos : https://www.mairie-saintjean.fr/2023/01/04/plantations-en-preparation-au-lac-de-la-tuilerie/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T09:30:00+01:00

2023-01-28T16:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Autres Lieu Saint-Jean Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Saint-Jean Saint-Jean

Plantations au lac de la Tuilerie Saint-Jean 2023-01-28 was last modified: by Plantations au lac de la Tuilerie Saint-Jean Saint-Jean 28 janvier 2023 Saint Jean Saint-Jean Saint-Jean

Saint-Jean