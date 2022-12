Téléthon 2022 Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Téléthon 2022 Saint-Jean, 1 décembre 2022, Saint-Jean. Téléthon 2022 2 – 4 décembre Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean [{« link »: « https://www.mairie-saintjean.fr/wp-content/uploads/2022/11/Flyer-A5-Telethon-2022.pdf »}, {« link »: « https://don.telethon.fr/ »}] Le grand marathon de la Solidarité en faveur de la recherche contre les maladies rares se déroulera cette année le week-end du vendredi 2 décembre. Au programme Concours de pétanque, spectacles de théâtre, danse et chant, marché de Noël, don du sang. Un vide-grenier est également prévu en faveur du Téléthon le dimanche 26 février. Tous les détails sur le programme ici. Si vous souhaitez faire un don : https://don.telethon.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T00:00:00+01:00

2022-12-04T23:59:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Saint-Jean Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Saint-Jean Saint-Jean

Téléthon 2022 Saint-Jean 2022-12-01 was last modified: by Téléthon 2022 Saint-Jean Saint-Jean 1 décembre 2022 Saint Jean Saint-Jean Saint-Jean

Saint-Jean