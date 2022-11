Commémoration Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Commémoration Saint-Jean, 10 novembre 2022, Saint-Jean. Commémoration Jeudi 10 novembre, 18h00 Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 sera organisée le jeudi 10 novembre à 18h (RV devant l’Hôtel de Ville à 17h45 pour le départ du cortège) Avec la participation de la Chorale Amplitude de Saint-Jean et des jeunes du Collège Romain-Rolland. À l’issue de la cérémonie, M. Gérard Bapt, ancien Maire de Saint-Jean, Conseiller général de la Haute-Garonne et Député, se verra décerner le titre de Maire Honoraire, à l’Espace seniors des Granges.

