Saint Jean Ramsès II Guipry-Messac Catégories d’Évènement: Guipry-Messac

Ille-et-Vilaine

Saint Jean Ramsès II, 24 juin 2023, Guipry-Messac . Saint Jean Ramsès II Le Louxor Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

2023-06-24 18:00:00 – 2023-06-24 03:00:00 Guipry-Messac

Ille-et-Vilaine L’association du Louxor vous convie à cette deuxième édition qui s’annonce flamboyante avec une programmation musicale folk-blues, rock-électro, et swing manouche : Morjane Ténéré, Mô ti tëi, Tchewsky & Wood, Les Loveurs de Poules, DJ Ordoeuvre et autres surprises…

On vous attend tout feu tout flamme pour venir célébrer l’été avec nous ! assolelouxor@gmail.fr +33 6 70 06 41 35 Guipry-Messac

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

