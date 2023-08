Fête locale Saint-Jean-Poudge, 8 septembre 2023, Saint-Jean-Poudge.

Saint-Jean-Poudge,Pyrénées-Atlantiques

Dès 19h : diffusion du match de rugby sur grand écran France / Nouvelle-Zélande. Buvette et tapas sur place..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . EUR.

Saint-Jean-Poudge 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 7pm: broadcast of the rugby match France / New Zealand on the big screen. Refreshment bar and tapas on site.

A partir de las 19.00 horas: partido de rugby Francia-Nueva Zelanda en pantalla gigante. Bar de refrescos y tapas in situ.

Ab 19 Uhr: Übertragung des Rugbyspiels Frankreich gegen Neuseeland auf Großleinwand. Getränke und Tapas vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN