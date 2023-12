Semaine de Noël Garazi Baigorri : chalet de Noël, grande chasse au trésor Saint-Jean-Pied-de-Port, 29 décembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 11:20:00

fin : 2023-12-29

10h30-12h30 et 14h-18h30, grande chasse au trésor dans les rues piétonnes du village. Découvrez et gagnez !

14h-17h, rue d’Espagne chalet de Noël : barbe à papa offerte par le Crédit Agricole de Garazi Baigorri.

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



