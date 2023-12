Semaine de Noël Garazi Baigorri : chalet de Noël,échassier-sculpteur de ballons l’Encantador, Flipluf : musique et danse Saint-Jean-Pied-de-Port, 28 décembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 14:00:00

fin : 2023-12-28

14h-17h, chalet de Noël, rue d’Espagne : chocolat chaud, crêpes et gâteaux avec le collège Manex Erdozaintzi.

14h-17h, L’Encantador, un échassier sculpteur de ballons sillonnera les rues et les boutiques pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

17h30, mairie : spectacle de danse et musique (à partir de 12 ans).

EUR.

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme Pays Basque