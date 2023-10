Visite de l’ancien Moulin Saint-Jean-Pied-de-Port, 14 octobre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Visite d’un moulin à farine arrêté dans les années 1980 et réactualisé pour produire aujourd’hui de l’électricité, une énergie moderne, propre, renouvelable et sans rejets, donnant aussi ainsi une utilité moderne et durable au patrimoine ancien..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:00:00. EUR.

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit a flour mill that was shut down in the 1980s and updated to produce electricity – a modern, clean, renewable and emission-free form of energy, giving a modern, sustainable use to our ancient heritage.

Visite un molino harinero que se cerró en los años 80 y que ahora se ha modernizado para producir electricidad, una forma de energía moderna, limpia, renovable y libre de emisiones que también da un uso moderno y sostenible a nuestro antiguo patrimonio.

Besichtigung einer Mehlmühle, die in den 1980er Jahren stillgelegt und wieder in Betrieb genommen wurde, um heute Strom zu erzeugen, eine moderne, saubere, erneuerbare und abgasfreie Energie, die auch dem alten Erbe einen modernen und nachhaltigen Nutzen verleiht.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme Pays Basque