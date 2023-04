Randonnée accompagnée Mendi Gaiak : Resto Orisson En face du restaurant le Chaudron, 18 août 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Marcher sur le massif d’Orisson avec ses vastes panoramas et ses troupeaux de brebis, entre la fraîcheur de la forêt et le vent des crêtes. Et manger une assiette montagnarde sur la terrasse du restaurant basque du refuge d’Orisson, avec vue sur les montagnes (plat + dessert + boisson + café inclus).

Niveau : Facile. Distance : environ 5 km. Dénivelé : +250 m. Durée : 3h. Age mini : 7 ans. Inscription avant 24h..

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-18 14:30:00. EUR.

En face du restaurant le Chaudron Parking du marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Walk on the Orisson massif with its vast panoramas and herds of sheep, between the freshness of the forest and the wind of the crests. And eat a mountain dish on the terrace of the Basque restaurant of the Orisson refuge, with a view on the mountains (dish + dessert + drink + coffee included).

Level : Easy. Distance : about 5 km. Difference in altitude : +250 m. Duration : 3h. Minimum age : 7 years old. Registration before 24 hours.

Pasear por el macizo de Orisson, con sus vastos panoramas y sus rebaños de ovejas, entre el frescor del bosque y el viento de las crestas. Y comer un plato de montaña en la terraza del restaurante vasco del refugio de Orisson, con vistas a las montañas (plato + postre + bebida + café incluidos).

Nivel: Fácil. Distancia: unos 5 km. Desnivel: +250 m. Duración: 3 horas. Edad mínima: 7 años. Inscripción antes de 24 horas.

Auf dem Orisson-Massiv mit seinen weiten Ausblicken und Schafherden wandern, zwischen der Frische des Waldes und dem Wind der Bergkämme. Und einen Bergteller auf der Terrasse des baskischen Restaurants der Orisson-Hütte mit Blick auf die Berge essen (Hauptgericht + Dessert + Getränk + Kaffee inklusive).

Schwierigkeitsgrad: Leicht. Entfernung: ca. 5 km. Höhenunterschied: +250 m. Dauer: 3 Stunden. Mindestalter: 7 Jahre. Anmeldung vor 24h.

Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque