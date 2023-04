Canyon souterrain avec Mendi Gaiak Face au restaurant Le Chaudron, 16 août 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Cette activité surprenante mélange la spéléologie, sans jamais se sentir oppressé pour autant, et le canyoning (cascades, vasques, toboggan surprise…). Venez profiter de décors sous terrains absolument grandioses. Souvenirs inoubliables. On entre dans une grotte, on suit le cours d’eau et on ressort à l’autre bout !

Durée : 4h. Condition : attestation de natation (savoir nager 25 m). Départ minimum 6 personnes. Age minimum 12 ans. Inscription 24h avant..

2023-08-16

Face au restaurant Le Chaudron Place du marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This surprising activity mixes caving, without ever feeling oppressed, and canyoning (waterfalls, basins, surprise slide…). Come and enjoy absolutely grandiose underwater sceneries. Unforgettable memories. We enter a cave, we follow the water course and we come out at the other end!

Duration: 4 hours. Condition: swimming certificate (to know how to swim 25 m). Minimum departure 6 people. Minimum age 12 years. Registration 24h before.

Esta sorprendente actividad mezcla la espeleología, sin sentirse nunca oprimido, y el barranquismo (cascadas, cuencas, tobogán sorpresa…). Venga y disfrute de un paisaje subterráneo absolutamente grandioso. Recuerdos inolvidables. Entras en una cueva, sigues el arroyo y sales por el otro extremo

Duración: 4 horas. Requisito: certificado de natación (debe poder nadar 25 m). Salida mínima de 6 personas. Edad mínima 12 años. Inscripción 24 horas antes.

Diese überraschende Aktivität vermischt die Höhlenforschung, ohne dass man sich jemals eingeengt fühlt, mit dem Canyoning (Wasserfälle, Becken, Überraschungsrutsche…). Kommen Sie in den Genuss absolut grandioser Untertagekulissen. Unvergessliche Erinnerungen. Man geht in eine Höhle, folgt dem Wasserlauf und kommt am anderen Ende wieder heraus!

Dauer: 4 Stunden. Voraussetzung: Schwimmnachweis (25 m schwimmen können). Abfahrt mindestens 6 Personen. Mindestalter 12 Jahre. Anmeldung 24 Stunden vorher.

