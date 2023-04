Randonnée acccompagnée Mendi Gaiak : rencontre avec un (e) berger (ère) Face au restaurant Le Chaudron, 1 août 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Sur les estives, lieux occupés depuis des millénaires par les premiers éleveurs. À travers les hauts plateaux colorés par les troupeaux de Manex à tête noire, nous irons à la rencontre du berger, nous faisant découvrir comment et pourquoi il fabrique ce fromage d’estive aux saveurs si particulières. Nous aurons ensuite l’occasion de le déguster en sa compagnie. Age mini : 6 ans. Niveau : Moyen Distance : 6 à 7 kms Dénivelé : + 300 m Durée : 4 h. Inscription avant 24h.

Départ de la randonnée à 35mn de voiture, prévoir un véhicule. Il vous est possible de rester pique-niquer là-haut après la randonnée et de redescendre en voiture quand vous le désirez..

2023-08-01 à ; fin : 2023-08-01 12:30:00. EUR.

Face au restaurant Le Chaudron Place du marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the mountain pastures, places occupied for thousands of years by the first breeders. Through the high plateaus colored by the herds of black-headed Manex, we will meet the shepherd and discover how and why he makes this cheese with its special flavor. Afterwards, we will have the opportunity to taste it in his company. Minimum age : 6 years old. Level : Medium Distance : 6 to 7 kms Height difference : + 300 m Duration : 4 h. Registration before 24 hours

Departure of the hike at 35mn by car, provide a vehicle. It is possible to stay for a picnic up there after the hike and to come back down by car when you want.

En los pastos de montaña, lugares ocupados desde hace miles de años por los primeros pastores. A través de las altas mesetas coloreadas por los rebaños de Manex de cabeza negra, conoceremos al pastor y descubriremos cómo y por qué elabora este queso de sabor especial. Después tendremos la oportunidad de degustarlo con él. Edad mínima: 6 años. Nivel: Medio Distancia: 6 a 7 kms Desnivel: + 300 m Duración: 4 h. Registro antes de 24 horas

Salida de la excursión a 35mn en coche, traer un vehículo. Es posible hacer un picnic allí arriba después de la caminata y volver a bajar en coche cuando se quiera.

Auf den Sommerweiden, den Orten, die seit Jahrtausenden von den ersten Viehzüchtern besiedelt werden. Auf den Hochebenen, die von den Herden des Schwarzkopfmanex gefärbt sind, treffen wir den Hirten und erfahren, wie und warum er diesen Sommerkäse mit seinem ganz besonderen Geschmack herstellt. Anschließend haben wir die Gelegenheit, den Käse gemeinsam mit ihm zu verkosten. Mindestalter: 6 Jahre. Niveau: Mittel Entfernung: 6 bis 7 km Höhenunterschied: + 300 m Dauer: 4 Stunden. Anmeldung vor 24 Uhr

Der Start der Wanderung ist 35 Minuten mit dem Auto entfernt, planen Sie ein Fahrzeug ein. Es ist möglich, nach der Wanderung dort oben zum Picknick zu bleiben und jederzeit mit dem Auto wieder hinunterzufahren.

Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque